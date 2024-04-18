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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ABC: الرد الإسرائيلي على إيران سيكون بعد عيد الفصح.. وقيادات طهران مختبئون

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

أفادت شبكة ABC News نقلا عن مسؤول أمريكي، أنه من غير المرجح أن تنفذ إسرائيل ضربة على إيران إلا بعد عيد الفصح.

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة ABC News، إنه بالرغم من المعلومات المتوفرة إلا أن ذلك من الممكن أن يتغير بشكل دائم.

ويبدأ عيد الفصح في إسرائيل يوم القادم الاثنين وينتهي بعد حلول الظلام في 30 أبريل الجاري.

وقال المسؤول الأمريكي، إن الحرس الثوري الإيراني والقيادات الإيرانية الأخرى لا تزال في حالة تأهب قصوى، مع وجود البعض في منازل آمنة ومنشآت تحت الأرض.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستقرر بنفسها كيفية الرد على الهجمات الإيرانية في نهاية الأسبوع.

وأعلن نتنياهو أيضا أنه أجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، عبر اتصال هاتفي.

وقال نتنياهو: "أشكر أصدقائنا على دعمهم للدفاع عن إسرائيل، لديهم أيضًا كل أنواع الاقتراحات والنصائح، وأنا أقدر ذلك، لكني أريد أن أوضح سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، وإسرائيل ستتخذ كل ما هو يلزم للدفاع عن نفسها".

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