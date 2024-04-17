رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يحذر نتنياهو من الرد على الهجوم الإيراني

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، على عدم الرد عسكريا على الهجمات التي شنتها إيران، قائلا إن إسرائيل عاقبت إيران بالفعل "بطريقة مهينة وقوية".

وقال أولمرت لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء: "لدينا حافز للحد أو منع احتمال توسع هذه الحرب، وفي الوقت الحالي التركيز بشكل أساسي على إعادة الرهائن إلى وطنهم، وهو الهدف النهائي".

وأضاف أولمرت أنه رغم أن الهجوم الإيراني كان "حقيرا"، إلا أن إسرائيل أثبتت قوتها وقدرتها عندما تكون مستعدة، وليست غير مبالية أو متعجرفة.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق :"لقد ضربنا إيران يوم السبت بمساعدة، وهو أمر مهم للغاية يجب تذكره، من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وعدد قليل من الدول العربية بطريقة ملحوظة، وأعتقد أن هذا كان أحد أكثر الإنجازات العسكرية الإسرائيلية إثارة للدهشة حتى الآن".

وتابع: "لذلك، أعتقد أننا حققنا ما كنا بحاجة إلى تحقيقه، ليس من خلال إجراءات هجومية أو عقابية، لقد عاقبناهم كثيرًا بطريقة مهينة وقوية، وهو ما سيتردد صداه في جميع أنحاء العالم".

وقال أولمرت إن شن رد "مؤلم" ضد إيران سيؤدي إلى "جولة أخرى من ضرباتهم وضرباتنا المضادة، وهو بالضبط ما نريد منعه".