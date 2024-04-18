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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمريكا تدرس بكل قوة فرض العقوبات على الجانب الإيراني

القدسي: أمريكا تحاول إغراء إسرائيل بالمساعدات العسكرية مقابل التمهل في ضرب إيران

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن هناك قلقًا أمريكيًا كبيرًا من الضربات الإسرائيلية التي من الممكن أن يتم إطلاقها على إيران .

وأضافت "هبة القدسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك اتجاهين داخل إسرائيل فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، حيث يرغب البعض في الرد السريع على الضربات الإيرانية، ولكن بسبب الضغط الأمريكي أصبح هناك تمهل في دراسة الخيارات، وتيار آخر لا يريد الدخول في حرب مباشرة مع إيران.

وأوضحت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بكل قوة في تحجيم الضربات الصهيونية التي من المتوقع إطلاقها على الجانب الإيراني، كما أن أمريكا تحاول إغراء إسرائيل بالمساعدات العسكرية مقابل التمهل في الضربات الخاصة بالجانب الإيراني.

وأشارت إلى أمريكا تدرس بكل قوة فرض العقوبات على الجانب الإيراني بسبب الضربات التي تم توجيهها منذ أيام قليلة على الجانب الإسرائيلي. 

أمريكا إسرائيل المساعدات العسكرية الضربات الإسرائيلية ايران الشرق الاوسط

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