كفر الشيخ.. إزالة حالتي بناء مخالف بدسوق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

أسفرت الحملة عن إزالة حالتي بناء مخالف على الأرض الزراعية، شملت إزالة سور بطول 25 مترًا وغرفة بالبلوك على مساحة 20 مترًا، وهانجر صاج على مساحة 50 مترًا، وتم التحفظ على جرار خشب وسيارة خشب أسفل برج كوبري عتريس، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالة مستمرة على مدار الساعة في جميع أنحاء المحافظة، للحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل الفوري مع أي تعديات في المهد.

وشدد على المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.