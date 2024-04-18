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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاج وفحص أكثر من 9600 رأس ماشية مجانا بالبحيرة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن معهد التناسليات الحيوانية ، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في البحيرة من يوم  ١٣ /٤/ ٢٠٢٤ حتي ١٨ /٤/ ٢٠٢٤ وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي المحافظه  لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب  صغار  المربيين .

 

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين 
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

وقد صرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

 وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٥٩٠ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٥١١  وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ١٦٩٥ حالة  وتم عمل ٢٧  عمليه جراحية وتم تحصين ١٠١٩ بالتحصينات غير سيادية وتم الرش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد ٤٨٤٢ وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد اجمالي ٩٦٨٤ حاله  لدى ٣٥٠٩ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز  بالمحافظة .

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