بشري سارة.. تفاصيل أول إجازة رسمية بعد عيد الفطر

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.



أول إجازة رسمية بعد عيد الفطر

وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

يتضمن شهر أبريل العدد من الإجازات سواء للقطاع العام أو الخاص حيث أنها تتنوع بين الإجازات الدينية والوطنية والاجتماعية، والتي من بينها إجازة تحرير سيناء والتي توافق 25 أبريل بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية لشهر أبريل.

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له عن موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو 2024، وسيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

كما تم ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو إلى يوم الخميس 2 مايو 2024، ليكون عدد أيام الإجازات 5 أيام متواصلة بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية، أي تبدأ من يوم الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو.



العطلات الرسمية في 2024

ويتبقي الكثير من الإجازات الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 ( 3 أيام) والتي تتضمن ما يلي :-

- يوم الخميس 25 إبريل 2024- عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء 1 مايو 2024- عيد العمال.

- يوافق يوم الاثنين 6 مايو 2024- شم النسيم.

- الأحد 16 يونيو 2024- وقفة عيد الأضحى.

- يوافق الأحد 30 يونيو- ثورة 30 يونيو.

- الاثنين 8 يوليو- رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 يوليو- ثورة 23 يوليو 1952.

- الاثنين 16 سبتمبر- المولد النبوي الشريف.

- الأحد 6 أكتوبر- ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.



ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.