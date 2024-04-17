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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

الحكومة: الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

صدى البلد

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

جدير بالذكر أنه وفقًا لقرار ترحيل الإجازات، تكون إجازات شهر إبريل ومايو 2024 8 أيام لموظفي الحكومة  تتمثل فيما يلي:

  • إجازة عيد تحرير سيناء 2024: الخميس الموافق 25 إبريل.
  • عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 إبريل.
  • عطلة أسبوعية: السبت الموافق 27 إبريل.
  • إجازة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.
  • عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.
  • عطلة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.
  • إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.
  • إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

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