مسئول بأوقاف البحر الأحمر: زيارة وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك تعزز روح المحبة

استقبل فضيلة الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر بديوان عام مديرية أوقاف البحر الأحمر، اليوم الخميس، القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة وكان ذلك في حضور الشيخ عبد الباسط عثمان أحمد مدير شئون الإدارات بالمديرية.

ورحب الشيخ هاني السباعي بهذه الزيارة وأكد اعتزازه ومحبته لتلك الزيارات التي توثق أواصر المودة والمحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، وعلى روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصرى وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر المحبة بين كل أطيافه، وأن المحبة العميقة والعلاقات التى تربط بين الأوقاف والكنيسة كبيرة وعميقة.

وأكد أن هناك العديد من الروابط الثقافية والإنسانية وقدم القمص يؤانس تهنئة الاقباط لقيادات أوقاف البحر الأحمر مؤكداً أن مصر بأبنائها ستظل فى رباط إلى يوم الدين فيما قدم وكيل وزارة الاوقاف شكره وتقديره لروح المحبة والترابط بين أبناء الوطن.