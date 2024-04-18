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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ سياسة: المستوطنون الإسرائيليون يشكلون جماعات إرهابية لممارسة العنف

صدى البلد

قال جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إنّ الاستيطان المتغول في الأراضي الفلسطينية يأتي بدعم كامل من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فلم تتوقف العمليات في غزة عند سرقة الأراضي فقط، بل زاد الأمر إلى الحرق والقتل والنهب من جانب المستوطنين الذين تم تسليحهم من قبل بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامية دعاء عبد الحق، أنه رغم ما طالبت به الدول الأوروبية بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، إلا أن الولايات المتحدة القوة العظمي للعالم لم تقم بفرض عقوبات على رأس هؤلاء المستوطنين الذي يقومون بعمليات التحريض لارتكاب المجازر، لذلك كل المحاولات لا تُجدي نفعًا في ظل حياد أمريكا معهم.

وتابع أننا نجد عنف  المستوطنين يرتفع بشكل كبير حيث تُشكل العديد من الخلايا والجماعات الإرهابية لتنظيم عمليات بحق المواطنين الفلسطينيين، لافتا إلى أنه ولا يوجد شئ يحد من هذه العمليات من جانب المجتمع الدولي.

واستطرد: «فرض العقوبات لا يُجدي نفعًا، فهم مجموعات جاءوا من العديد من الدول وأعطتهم الحكومة الإسرائيلية السيطرة وسلب الأراضي والاستيطان بها، لذلك هم يجدوا أن الاستيطان ملاذ لهم، على الرغم من أنه جريمة وفقًا للقانون الدولي».

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