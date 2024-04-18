هواوى العالمية توسع تواجدها بمصر بإطلاق أول سحابة بالمنطقة

كشف ما بن، رئيس العلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر، عن إطلاق أول سحابة في المنطقة سيتم إنشاؤها في مصر، وهو الحدث الأول

من نوعه في المنطقة.

وأوضح ما بن - خلال مؤتمر صحفي له اليوم تم عقده على هامش فعاليات الدورة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من البطولة الأكبر والأهم في مجال البرمجيات على مستوى العالم "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة شركة هواوي العالمية - أن السحابة ستضم جميع البيانات والخوادم.

ولفت إلى أن هواوي تقدم استثمارات كبيرة على تنمية المواهب والقدرات وتعمل مع الجامعات المصرية وتم تدشين 90 أكاديمية بالإضافة إلى تدريب أكثر من 35 ألف طالب.



