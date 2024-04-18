دورة تدريبية حول القيادة في مركز شباب سفاجا: تعزيز للتطوع وخدمة المجتمع

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية الشباب في مركز شباب سفاجا دورة تدريبية ناجحة حول القيادة التطوعية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنمية مهارات القيادة بين الشباب.



بحضور عشرات الشباب المتطوعين، تناولت الدورة المتميزة عدة مواضيع مهمة، بما في ذلك مفهوم العمل التطوعي وأهميته، ومهارات القيادة التطوعية، وكيفية تخطيط وتنفيذ المشاريع التطوعية، وأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع.



أبدى المشاركون إعجابهم الكبير بمحتوى الدورة واستفادتهم الواضحة منها، حيث تفاعلوا بشكل فعّال وأبدوا رضاهم التام عن الدورة وفائدتها الملموسة.



تحققت الدورة نجاحاً كبيراً، مما يعزز الأمل في تنمية مهارات القيادة التطوعية لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في العمل التطوعي لصالح المجتمع.



تم تنظيم الدورة بإشراف ومتابعة كاملة من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك حنان محمد ثروت منسق أندية التطوع بالمديرية ورامي النجار مدير إدارة شباب سفاجا وناصر حسن رئيس مجلس إدارة مركز شباب سفاجا وهالة فولى المدير التنفيذي للمركز.



تعتبر هذه الدورة خطوة مهمة نحو بناء جيل متطوع وقيادي، يسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة

