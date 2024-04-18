رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بالأهالي وأصحاب المخابز في لقاءاته الأسبوعية

في إطار التواصل المباشر مع أهالي محافظة البحر الأحمر وتلبية احتياجاتهم، عقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، لقاءًا أسبوعيًا في ديوان الوحدة المحلية للمدينة، بحضور عدد من المواطنين وبعض أصحاب المخابز الحرة.

وأكد خليل أن هدف هذه اللقاءات هو فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وسماع مقترحاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة إيجاد الحلول الفورية لمشاكلهم وفقًا للقوانين واللوائح.

وأشار خليل إلى أنه يعمل بجدية على تلبية طلبات المواطنين وتسهيل خدماتهم وسرعة إنجازها، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع الجمهور والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم.

وفي إطار هذه اللقاءات، استمع خليل إلى مطالب المواطنين ووجه بوضع الحلول المناسبة لها، مؤكدًا حرص الجهات التنفيذية بالمدينة على متابعة جميع المشكلات والمقترحات بشفافية ووضوح.

وفي سياق متصل، التقى خليل مع بعض أصحاب المخابز الحرة في المدينة، بحضور عدد من المسؤولين المحليين، لمناقشة أسعار الرغيف البلدي والفينو.

وبناءً على نتائج اللقاء، تم تحديد سعر بيع الرغيف البلدي والشامي بوزن 50 جرام بمبلغ جنيه واحد، وسعر بيع الرغيف الفينو بوزن 40 جرام بمبلغ جنيه واحد أيضًا، وذلك حتى الانتهاء من تحديد الأسعار النهائية بالتنسيق مع إدارة التموين.

وفي ختام اللقاءات، حث خليل أصحاب المخابز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على ضرورة مكافحة السوق السوداء ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وضبط الأسواق والأسعار ومتابعة السلع الرئيسية.