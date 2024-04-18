جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي غارته على وسط غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 18 أبريل 2024 إنه أنهى غارة دقيقة ضد حركة حماس في وسط قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أنه دمر خلال الغارة أكثر من 100 موقع تابع للفصائل الفلسطينية، وقتلت حوالي 40 ناشطا، ووسعت الممر الشرقي الغربي الذي يسيطر عليه الجيش، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت العملية التي نفذها اللواء 401 مدرع وقوات أخرى تابعة للفرقة 162 على مشارف مخيم النصيرات، تهدف إلى تطهير المنطقة من نشطاء حماس، وتدمير بنيتها التحتية، بما في ذلك شبكة الأنفاق التي تسمح بالمرور من النصيرات إلى مدينة غزة، وتوسيع ممر نتساريم.

وبني الممر حول طريق جنوب مدينة غزة وشمال النصيرات، يمكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ غارات في شمال ووسط غزة بينما يسمح لإسرائيل بالتحكم في الوصول إلى الشمال للفلسطينيين الذين يسعون للعودة بعد فرارهم جنوبًا.

وفي خضم العملية بالقرب من النصيرات، زعم الجيش الإسرائيلي إنه دمر مصنعين لتصنيع الصواريخ، أحدهما تابع لحماس والآخر تابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، من بين حوالي 100 موقع.

وادعى جيش الاحتلال إنه هدم أيضًا 17 بئرًا للأنفاق، وهي جزء من خمس شبكات منفصلة تحت الأرض على الأقل كما تم اكتشاف وتدمير صواريخ ومنصات إطلاق خلال العملية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حوالي 40 مسلحا قتلوا خلال القتال، بما في ذلك في غارات جوية وقبل الهجوم، تم تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية في المنطقة.

وتابع "لقد تم الآن سحب معظم الفرقة 162 من غزة ولا يزال لواء ناحال التابع للفرقة هو الوحدة الوحيدة في القطاع، التي تعمل في ممر نتساريم، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن القوات قتلت أكثر من 1,000 مسلح في الأشهر الثلاثة الماضية".

ومن المقرر أن يتم استبدال لواء ناحال الإسرائيلي في ممر نتساريم بلواء احتياطي، للسماح لجميع قوات الفرقة بالاستعداد للعمليات المستقبلية، بما في ذلك الهجمات المخطط لها في رفح ووسط غزة.