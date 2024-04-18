بايدن يصدر بيانا بشأن العقوبات ضد إيران عقب الهجمات على إسرائيل

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانًا قصيرًا حول العقوبات المعلنة حديثًا ضد إيران. يؤكد بيان الرئيس خطورة تصرفات إيران الأخيرة، ولا سيما هجماتها واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل.

يؤكد الرئيس أن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها، نجحت في الدفاع عن إسرائيل ضد هذه الاعتداءات. ويتم تصوير هذا الجهد الدفاعي على أنه مسعى جماعي، يسلط الضوء على الموقف التعاوني الذي اتخذته الولايات المتحدة وحلفاؤها الدوليون.

وتركز العقوبات على استهداف أفراد وكيانات محددة مرتبطة بالبرامج العسكرية الإيرانية، وخاصة تلك التي تسهل إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ. وتهدف الولايات المتحدة من خلال فرض هذه العقوبات إلى محاسبة إيران على أعمالها العدوانية وردع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

علاوة على ذلك، يؤكد الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة وحلفائها بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بشكل جماعي. وبحسب ما ورد تمت مناقشة هذا الالتزام مع زملائهم من قادة مجموعة السبع في أعقاب الهجمات. ويكرر الرئيس التزام الإدارة بفرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بإيران ووكلائها، مما يدل على جهد متواصل لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

رداً على هذه التطورات، يفكر الخبراء في فعالية العقوبات كوسيلة للتأثير على سلوك إيران. وفي حين يرى بعض الخبراء أن العقوبات إجراء ضروري لردع تصرفات إيران العدوانية، فإن آخرين يعربون عن شكوكهم بشأن فعاليتها على المدى الطويل. وهي تسلط الضوء على إمكانية تحايل إيران على العقوبات أو الانتقام من خلال وسائل أخرى، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.