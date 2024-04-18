تعاون مصري كوري في دعم التعليم الفني والتدريب المهني.. تفاصيل

بحث رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، اليوم /الخميس/، مع وفد المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لدولة كوريا الجنوبية برئاسة نائب مدير المكتب بارك ون كيو، مختلف مجالات التعاون خاصة في مجالات دعم التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.



وأكد الدكتور عشماوي أن التعاون البنّاء مع وكالة التعاون الدولي الكوري يعكس اهتمام هيئة جودة التعليم في مصر بتوطيد علاقاتها مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بالتعليم وجودته وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وأشار إلى أن مجالات التعاون المشترك مع وكالة التعاون الدولي الكورية متعددة، مضيفا أن الإطلاق القريب في يونيو القادم للإطار الوطني للمؤهلات الباب لمجالات تعاون بناء مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات جودة التعليم والتدريب المهني والاعتراف الدولي بالمؤهلات المصرية.



وأطلع عشماوي الوفد الكوري على ما أنجزته هيئة جودة التعليم المصرية فيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، الذي سيتم إطلاقه رسميًا خلال المؤتمر الدولي السابع للهيئة في يونيو القادم (في الفترة من 9 إلى 11 يونيو).



بدوره، أعرب وفد المكتب الإقليمي للتعاون الدولي الكوري الجنوبي عن رغبته في دعم مختلف المشروعات المتعلقة بجودة التعليم في مصر، خاصة في مجالات الهندسة والتصنيع والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.



وأبدى الوفد الكوري استعداده لنقل الخبرات الكورية الجنوبية فيما يتعلق بالمؤهلات المصغرة، والاعتراف بالتعليم المسبق، والتعاون مع الجانب المصري في مجالات التدريب وتجهيز البنى التحتية التعليمية.

