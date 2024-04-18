بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

مكافأة نهاية الخدمة.. عقب الزيادات الجديدة للمعاشات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ينتظرها الجميع في كافة أنحاء محافظات الجمهورية، كشفت مصادر حكومية عن مفاجأة بخصوص تلك الزيادة وعلاقتها بالموظفين المحالين إلي المعاش عقب شهر مارس 2024.

مكافأة نهاية الخدمة

وأوضحت المصادر الحكومية، أن الموظفين المحالين إلى المعاش عقب شهر مارس 2024، سوف يستفيدون من الزيادات الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم احتسابها بداية من شهر مارس 2024.

ووفقًا لتعديلات المادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، فإنّ مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف.