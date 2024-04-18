مقـ.تل قائد قوات الدفاع الكينية في تحطم طائرة عسكرية

أفادت وسائل إعلام كينية اليوم الخميس 18 أبريل 2024 بأن قائد قوات الدفاع الكينية فرانسيس أوجولا قتل في تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الكيني.

وقالت صحيفة "ستار" الكينية إن المروحية العسكرية كانت تقل 12 شخصًا من بينهم ضباط عسكريون برتبة جنرال بعد ظهر الخميس في كابين، شرق ماراكويت، في مقاطعة إلجيو ماراكويت.

وأقلعت المروحية العسكرية التابعة للقوات الجوية الكينية من مدرسة ابتدائية محلية عندما تحطمت واشتعلت فيها النيران، وقال شهود عيان إن النيران اشتعلت فيها عند الاصطدام.

وكان من بين من كانوا على متن الطائرة قائد قوات الدفاع الكينية فرانسيس أوجولا.

وذكرت التقارير الأولية للشرطة أن هناك ناجيا واحدا فقط يعتقد أنه مصور.