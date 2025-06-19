وداعا عمليات القلب المفتوح .. قصة أول زراعة بدون شق الصدر والعظام



نجح جراحون في هيوستن في إجراء أول عملية زراعة القلب بالروبوت بالكامل دون فتح الصدر أو العظام فى الولايات المتحدة لرجل يبلغ من العمر 45 عامًا .

ووفقا لموقع san فقد كشف مركز بايلور سانت لوك الطبي بأن الأطباء أجروا العملية بأكملها دون فتح صدر المريض.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن مستشفى بايلور بتاريخ الثلاثاء 17 يونيو، استخدم الجراحون روبوتًا لإجراء شقوق دقيقة في البطن وهذا عكس الشائع في عمليات زراعة القلب، يُجري الأطباء شقًا في الصدر ويكسرون عظم الصدر.

أزال فريق بايلور قلب الرجل المريض وزرع قلبًا جديدًا عبر فتحة فوق السرة، متجنبين أي شق في الصدر.

إجراء أقل تدخلاً



صرح مسؤولو المستشفى بأن الإجراء الجديد يُسبب ضررًا أقل للجسم ويُقلل من خطر النزيف المفرط الناتج عن قطع عظم القص ويعني هذا الانخفاض في المخاطر انخفاض الحاجة إلى نقل الدم، مما يُقلل من خطر رفض القلب الجديد من قِبل المتلقي.

قال الجراح الرئيسي الدكتور كينيث لياو: إن فتح الصدر وتوسيع عظم القص قد يؤثر على التئام الجروح ويؤخر إعادة التأهيل ويطيل فترة تعافي المريض، خاصةً لدى مرضى زراعة القلب الذين يتناولون مثبطات المناعة".

وأضاف: بفضل النهج الروبوتي، نحافظ على سلامة جدار الصدر، مما يقلل من خطر العدوى ويساعد على الحركة المبكرة ووظائف الجهاز التنفسي والتعافي بشكل عام".

حالة المريض



كان المريض في المستشفى منذ نوفمبر 2024 يعاني من قصور قلبي متقدم وتلقى القلب الجديد في أوائل مارس، و بعد الجراحة، أمضى شهرًا في المستشفى قبل أن يعود إلى منزله سالمًا من المضاعفات.

كشفت مجلة نيوزويك أن المريض، توني روزاليس إيبارا، سُمح له باستئناف ممارسة الرياضة والقيادة في وقت مبكر من يونيو 2025.