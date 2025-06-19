قطع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (الوسطانى - الركابية - كفر الغاب - أم الرزق - جمصة)، وذلك اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 21-6-2025 وحتي الساعة 7 مساء نفس اليوم ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا لأعمال استكمال توصيل خزان المياه المرشحة الرئيسي بالمحطة وأعمال الصيانات اللازمة لها.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.