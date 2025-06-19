معرض باريس.. مصر للطيران تدرس عروضا مع شركات تأجير الطائرات وأخرى لأجهزة المحاكاة

واصل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، سلسلة اللقاءات المكثفة التي عقدها على هامش معرض باريس الدولي للطيران 2025، مع عدد من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع وتأجير الطائرات وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وفقًا لرؤية الشركة لتطوير خدماتها وأسطولها الجوى، وذلك بحضور الطيار/ محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

حيث التقى مع مسؤلي شركة Sky Leasing، إحدى شركات تأجير الطائرات، هذا وقد ناقش الجانبان سبل التعاون المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتوفير حلول تمويل وتأجير مرنة تدعم خطة مصر للطيران في تجديد أسطولها وضم طرازات حديثة ذات كفاءة عالية، كما عقد الطيار احمد عادل اجتماعًا مع ممثلي شركة Air Lease Corporation (ALC)، والتي تربطها بمصر للطيران علاقات شراكة ممتدة، من خلال تأجير عدد 18 طائرة من طراز بوينج B737 MAX لتعزيز سبل التعاون المشترك.

وفي إطار العلاقة طويلة الأمد مع شركة Boeing، عقد الطيار أحمد عادل اجتماعًا مع مسؤلي الشركة، وذلك لبحث مستجدات التعاون، وخلال الاجتماع، تم استعراض الجدول الزمني لتسليم عدد 18 طائرة من طراز بوينج B737-800 ماكس، وقد ناقش الجانبان التفاصيل الفنية واللوجستية المتعلقة بتسليم الطائرات، هذا ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران في استلام أولى هذه الطائرات في بداية عام 2026.

وتابع رئيس الشركة القابضة لقاءاته والتى تمت على مدار يومين، حيث عقد اجتماعًا مع وفد من شركة Collins Aerospace، وخلال اللقاء تم استعراض ومتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتغيير مقاعد (الدرجة السياحية – درجة رجال الأعمال) لعدد 19 طائرة من طراز B737-800 وتجهيز كراسي درجة رجال الأعمال المخصصة (Elevation) لطائرات طراز A350، وقد تناول الاجتماع مناقشة الجداول الزمنية للتوريد، إضافة إلى ءاليات التعاون المشترك لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والتقنية في التصنيع.

وعلى صعيد متصل، زار وفد مصر للطيران جناح شركة Flight Safety المتخصصة في أجهزة الطيران التمثيلى، وخلال الزيارة تم استعراض أحدث ما توصلت إليه الشركة في مجال تكنولوجيا الطيران التمثيلى، كما بحث الطيار أحمد عادل مع مسؤلي الشركة إمكانية تزويد مصر للطيران بأجهزة طيران تمثيلي (Full Flight Simulators) خاصة بالطائرات الجديدة التي تعتزم الشركة استلامها، من طرازات A350 و B737 Max ووفقًا لرؤية مصر للطيران، وتم كذلك طلب عروض فنية لأجهزة طيران تمثيلى خاصة بطائرات A320neo، لدراستها في إطار خطة الشركة المستقبلية لتحديث وتوسيع قدراتها التدريبية.

واختُتمت اللقاءات باجتماع مع شركة CFM International، حيث تم مناقشة تأمين تشغيل المحركات المركبة على طراز B737MAX وشراء المحركات الاحتياطية اللازمة لتأمين التشغيل، وكذا مناقشة رفع كفاءة قدرة ورشة المحركات من طراز CFM LEAP 1B لطراز B737MAX.

وفى هذا السياق ، صرح الطيار أحمد عادل، أننا نحرص دائمًا على استغلال الفعاليات الدولية الكبرى، مثل معرض باريس الدولي للطيران، كفرصة للتواصل مع شركاء الصناعة ومتابعة أحدث المستجدات في مجال النقل الجوى، فضلًا عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات، كما أشار إلى أهمية الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها كبرى الشركات العالمية، بهدف دراستها وتقييم مدى توافقها مع خطط التحديث والتطوير التي تنفذها الشركة في مختلف المجالات.