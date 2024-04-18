مصطفى بكري: لا أحد يستطيع أن يجزم بإجراء التعديل الوزاري الفترة الحالية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية البرلمان، مشيرا إلى انه لا أحد يستطيع أن يجزم بإجراء التعديل الوزاري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك من يتوقع باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، مؤكدا أن قرار استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء وارد ومحل دراسة الآن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك توقعات بتغيير وزراء في المجموعة الاقتصادية

وهناك آراء ترجح أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي مناصب مهمة أخرى، مؤكدا أن هناك تكتما شديدا حول الحركة الوزارية القادمة.