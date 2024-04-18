عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: لا أحد يستطيع أن يجزم بإجراء التعديل الوزاري الفترة الحالية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية البرلمان، مشيرا إلى انه لا أحد يستطيع أن يجزم بإجراء  التعديل الوزاري. 

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك من يتوقع باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، مؤكدا أن قرار استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء وارد ومحل دراسة الآن.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك توقعات بتغيير وزراء في المجموعة الاقتصادية 
وهناك آراء ترجح أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي مناصب مهمة أخرى، مؤكدا أن هناك تكتما شديدا حول الحركة الوزارية القادمة.

مصطفى بكري رئيس الجمهورية الحكومة التعديل الوزاري مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

رأس جميلة| تفاصيل مشروع السعودية السياحي في شرم الشيخ.. ينعش اقتصاد مصر بمليارات الدولارات

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

ترشيحاتنا

مفاجأة| مصر الثانية إفريقيّا في عدد الأثرياء.. تضم 16 ألف مليونير و7 مليارديرات

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: شعبنا ضحية قرارات دولية لا يد له فيها

«معنى التاجر الصدوق ومنزلته».. ننشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شهر شوال 

كانت رايحة الدرس.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز اختفاء فتاة الصف

مدرب بايرن ميونيخ يشعر بالارتياح بعد إقصاء أرسنال.. ورقم تاريخي جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج مسلسل المعلم: مصطفى شعبان فنان مثقف وهذا ما يميزه

سر المحلات .. طريقة عمل الكبدة البانيه

كواليس محاكمة الشحات| 11 شاهدا يحسمون قضية لاعب الأهلي مع الشيبي..من هم؟

جاكيت جلد.. ريم سامي تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة جريئة|شاهد

فيديو

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

تدريس التسامح مع المـ.ثـ.لية في مدرسة بالقاهرة.. تحرك عاجل من وزارة التعليم

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ