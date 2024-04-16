مصطفى بكري عن لقاء السيسي وبايدن: الرئيس لا يتوقف عن متابعة الملفات المهمة

أكد الكاتب الصحفي النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن بات من الأهمية عقده في الوقت الحالي، لا سيما وأن زيارات الرئيس تحتوى دائما على جدول أعمال مكتظ بقضايا المنطقة.

جاء ذلك خلال تغريدة له على موقع تويتر "X" سابقا، مساء مضيفا: "زيارات الرئيس السيسي، إلى الولايات المتحدة تحوي دوما جدول أعمال مكتظا بقضايا المنطقة، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، والتطورات الراهنة في المنطقة".

واكمل: "مصر رقم مهم في المعادلة، لديها ثوابتها التي لا تتغير، والقيادة السياسية معنية بوقف العدوان الصهيوني على أهلنا في فلسطين، وإدخال المساعدات الإنسانية لأشقائنا المحاصرين، في هذا الوقت لقاء السيسي - بايدن بات من الأهمية بمكان، هناك قضايا ملحة تحتاج إلى النقاش والتوصل إلى حلول، هناك العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية واللقاءات مع المؤسسات التمويلية الدولية".

واختتم: "الرئيس لا يتوقف عن متابعة الملفات الهامة مع كل زعماء العالم، وزياراته لا تتوقف من روسيا إلى أمريكا، وكل دول المنطقة والعالم".