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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية

صدى البلد

أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، عن تحقيق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار وذلك بمحو أمية 12 ألفا، و290 دارسا و دارسة بالمحافظة، طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة إبريل ٢٠٢٤.


وأكد رئيس الجامعة، في بيان اليوم الخميس، حرص الجامعة على مواصلة إنجازاتها المتميزة في مجال محو الأمية والذى يعد على رأس أولويات القضايا القومية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها المجتمعية نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وإيمانها بأهمية القضاء على الأمية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه مستهدفات التنمية في الوقت الحاضر لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، وحرصها على التعاون المستمر والمثمر مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.


وثمن رئيس الجامعة الجهود المتميزة التى يقوم بها الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتعاون البناء والدائم مع فرع الهيئة بالدقهلية، والذى كان له دور كبير فى تحقيق هذا الإنجاز.


وقام رئيس الجامعة بتوجيه الشكر لقطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشئون التعليم والطلاب بالجامعة، مشيدا بالمشاركة الفعالة لعمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع، وشئون التعليم والطلاب، ومنسقي تعليم الكبار، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلبة، والطالبات، وفرق العمل بكل من كلية التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، والتربية الرياضية، لمشاركتهم الفعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار، مشيدا بجهود مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار المبذولة في التنسيق بين الجامعة وفرع هيئة تعليم الكبار بالدقهلية.


وفي سياق متصل، أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، حصول الدكتورة صفاء إبراهيم محمد مدرس التخاطب واضطرابات اللغة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، على الجائزة الدولية لبرنامج "woman of Africa" والذي يدعم رائدات الأعمال المتميزات على مستوي أفريقيا بـ3 دول هي مصر والجزائر وجنوب أفريقيا.


وأوضح رئيس الجامعة، أن الباحثة اشتركت بمقترح بحث علمي يهدف إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال ريادة الأعمال والصناعات اليدوية والحرفية، وقد حاز المشروع على إعجاب من اللجنة المنظمة وتم دعم المشروع بجائزة مالية، بالإضافة إلى منحة دراسية لمدة ثلاث شهور "أون لاين" بمعهد honoris academy بإنجلترا.


ومن جانبها، أعربت الدكتورة صفاء إبراهيم، عن أملها في إنشاء وحدة خاصة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للصناعات اليدوية والأعمال الحرفية لتوفير فرص عمل بديلة تساعد في إزدهار السوق المصري في مجال الصناعات اليدوية المصرية الأصيلة.

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