العراق.. تشكيل لجنة لمعالجة مخالفات المصارف المعاقبة وتصحيحها



أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي لمعالجة مخالفات المصارف المعاقبة وتصحيحها.

وبين في تصريحات متلفزة؛ أن واشنطن أشادت بإجراءات العراق في حسم 80% من ملف التحويلات المالية.

وذكر ايضا أن وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي أشادا بإجراءات العراق بملف التحويلات المالية.

ونوه الي ان شركة دولية وضعت خارطة طريق لتطوير إدارات المصارف والارتقاء بعملها تقنياً.

وختم " أجواء الحوارات والمباحثات في واشنطن إيجابية جداً و بدأنا الدخول بتفاصيل خطة البرنامج والإجراءات التي ستكون حاضرة قريباً عن طريق وفد سيقوم بزيارة العراق.

