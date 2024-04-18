عند أخوه آثار في نزلة السمان .. بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية

أكد المواطن ممدوح علي، أنه عثر على مقبرة أثرية بمنطقة نزلة السمان في عام 2011، مشيرا إلى أن الاكتشاف يخص الملك خوفو،

وقال ممدوح علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن كلامي لو غير صحيح أحاسب عليه، مؤكدا أن الإكتشاف موجود في منزل شقيقي بنزلة السمان بجوار الأهرامات، وتوجهنا للدولة أكثر من مرة.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أنه أتقدم ببلاغ للجهات المعنية، مواطن من نزلة السمان يزعم أن لديه اكتشاف أثري ويرغب في تقدميه للدولة، وأنا متأكد أن إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ستستجيب.