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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيض سعر الخبز السياحي بجنوب سيناء

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين يتابع تخفيض سعر الرغيف

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن أسعار الخبز السياحي بدأت في الانخفاض بنسبة تصل إلى  25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق، وانخفض سعر الخبز من 1,25 إلى 1 جنيه، والرغيف الذي كان سعره 2 جنيه أصبح 1,5 جنيه، مما يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي.


وأكد وكيل الوزارة في تصريح له، أن هذه الأسعار مبدئية لحين صدور قرارات اللجنة المشكلة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديد السعر والمواصفات والأوزان المقررة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن خفض السعر يعد حق من حقوق المواطن الذي تحمل خلال الفترة الماضية تبعات الطفرات الجنونية في سعر الخامات، وبالتالي يجب أن يستفيد أيضًا من تراجعها.


وأضاف أيضا  أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتحمل أيضًا فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم  لصالح المواطن، ويجري صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية، والمستفيدين من منظومة دعم الخبز "أصحاب البطاقات الذكية"، ليجري صرف 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا.


وأشار إلى أن العديد من السلع الغذائية تشهد تراجع ملحوظ في أسعارها خلال الفترة الحالية، منها  الفاصوليا تراجع سعر الكيلو منها  من 90 إلى 75 جنيه، واللوبيا من 80 إلى 65 جنيه، والفول البلدي من 50 إلى 40 جنيه، والمكرونة من 28  إلى 25 جنيه، والعدس من 80 إلى 65 جنيه، و الدقيق المعبأ من 25 إلى 20 جنيه، وحمص الشام من 100 إلى 80 جنيه، والأرز من 33 إلى 28 جنيه.

تخفيض سعر الرغيف

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جنوب سيناء التموين تخفيض سعر الرغيف

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