للمرة الثالثة.. مسجد "شربورغ" في فرنسا يتعرض لهجوم ومرصد الأزهر يعلق

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن تعرض مسجد شيربورغ الواقع في نارماندي بفرنسا لهجوم عنصري مساء الاثنين 15 أبريل وذلك للمرة الثالثة سبب كتبت عبارات عنصرية ومهينة ضد الإسلام والمسلمين على جدران المسجد.

يذكر شاين أن هذا ثاني هجوم عنصري منذ قليل حيث تم العثور على رصاص تحت بوابة المسجد يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفي 25 نوفمبر 2023 عبارة "الموت للعرب" مع صليب مكتوب على جداره.

وأثارت هذه الهجمات العنصرية الخوف في المجتمع المسلمي في شيربورغ؛ ودفعت حركات مناهضة العنصرية وترويج الكراهية إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاكمة مرتكبيها ومرتكبيها.

وفي هذا الشأن يؤكد مركز مراقبة الأزهر على ضرورة اتخاذ إجراءات أكبر من السلطات الفرنسية لحماية المساجد وأماكن العبادة من أي سلوك عنصري.

كما يدعو مركز رصد الأزهر إلى التوعية بأهمية ترسيخ قيم السلام والثروة والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع وضمان حقوق الآخرين في أداء مراسيمهم وطقوسهم الدينية في أمن وراحة.