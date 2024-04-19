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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 ليال .. تحويلات مرورية بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال وقوف ونش بمحور اللوحات الكهربائية داخل محطة رقم (11) بشارع التسعين الجنوبى بالإتجاه القادم من محور محمد نجيب تجاه الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة .

الأمر الذى يستلزم تحويل حركة المركبات يميناً شارع الزهور والعودة مرة أخرى لمحور التسعين.

على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 1صباحاً يوم الجمعة الموافق 19/4/2024 وحتى الساعة 6 صباحاً ولمدة ثلاث ليالى فقط.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الجامعة الامريكية بالقاهرة الجامعة الأمريكية القاهرة الجديدة القاهرة شارع التسعين الجنوبي شارع التسعين مرور القاهرة محور محمد نجيب

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