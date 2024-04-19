لا يصلح | رضا عبدالعال يطالب برحيل نجم الأهلي

أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي لا يصلح لقيادة خط خط هجوم القلعة الحمراء.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية "موديست حصل على فرصته كاملة مع فريق الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ورغم ذلك لم يقدم الأداء المنتظر منه".

وتابع: "يجب أن يرحل موديست عن الأهلي في الموسم المقبل لأنه لا يصلح والتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الفترة المقبلة".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، غدًا السبت، في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على ستاد القاهرة.