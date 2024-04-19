مصطفى يونس يفتح النار على كولر بسبب نجم الأهلي

فتح مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، النار علي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأحمر.

وقال مصطفى يونس، في تصريحات تلفزيونية "كولر، ظلم أحمد عبدالقادر، باستبعاده من التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الماضية".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر، من اللاعبين المميزين ويستحق التواجد بصفة أساسية مع الأهلي، لو يرغب المدير الفني في معاقبة اللاعب يكون بخصم جزء من راتبه وليس باستبعاده".

وكان الزمالك فاز على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين الماضي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.