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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فسيخ ورنجة .. الأمن يداهم محلا للأسماك ويصادر 5750 طنا| صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ضبط رجال الأمن بالقاهرة مسئول عن محل لبيع المأكولات لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر .
  
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن محل لبيع المأكولات كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بعرض وبيع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بدون بيانات لتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم ضبطه وعُثر بداخل المحل على 5750 طن "رنجة، ملوحة، فسيخ" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المواد الغذائية رنجة قسم شرطة السلام أول مجهولة المصدر ماكولات مديرية أمن القاهرة

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