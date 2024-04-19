صورة خاصة جدا.. أخر ظهور لـ صلاح السعدني .. شاهد

توفى اليوم الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما.



وكان أخر ظهور للفنان الراحل صلاح السعدني مع نجله أحمد والذى قام وقتها بنشر صورة التقطها معه على طريقة السيلفى لإطمئنان الجمهور عليه.



صلاة الجنازة

ومن المفترض أن تشيع جنازة صلاح السعدني عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.







نعي نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل فى بيان رسمي جاء فيه: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.



وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.