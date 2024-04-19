استمرار غياب رونالدو.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة يشمل مواجهات في الدوري المصري الممتاز "دوري NILE"، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي، الدوري السعودي، الدوري التركي، ودوري أبطال أوروبا للشباب:

- في دوري NILE:

- بلدية المحلة مقابل المقاولون العرب في الساعة 4 عصرًا على قناة 1 ON TIME SPORT.

- في الدوري الإسباني:

- أتلتيك بيلباو مقابل غرناطة في الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

- في الدوري الإيطالي:

- جنوى مقابل لاتسيو في الساعة 6:30 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

- كالياري مقابل يوفنتوس في الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

- في الدوري الألماني:

- آينتراخت فرانكفورت مع أوجسبورج في الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

- في الدوري الفرنسي:

- نيس مع لوريان في الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

- في الدوري السعودي:

- النصر مع الفيحاء في الساعة 5 مساءً على قناة 1 SSC HD.

ويغيب رونالدو عن مواجهة النصر والفيحاء بعد تعرضه للايقاف جراء الطرد نتيجة الاعتداء علي علي البليهي مدافع الهلال السعودي.

- الرياض مع الطائي في الساعة 5 مساءً على قناة 2 SSC HD.

- في الدوري التركي:

- بشكتاش مع أنقرة جوجو في الساعة 7 مساءً.

- في دوري أبطال أوروبا للشباب:

- أولمبياكوس مع نانت في الساعة 2 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 2.

- بورتو مع ميلان في الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.