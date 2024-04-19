دوري أبطال إفريقيا |ربيعة: الأهلي لا ينظر للتاريخ ويركز دائمًا على الفوز

رامي ربيعة كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد علي صعوبة مباراة الغد أمام مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحا أن فريق مازيمبي فريق قوي، ويطمح هو الآخر في الوصول للمباراة النهائية.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قائلا: «لقد سبق لي اللعب في هذا الملعب، وأعلم الأجواء المصاحبة لمثل هذه المباريات، ودائما لا ننظر للتاريخ، ونركز فقط على مباراة الغد.



وأشار كابتن الأهلي إلى أن الأهلي هدفه دائما هو الفوز، بصرف النظر عن المنافس الذي يواجهه، وأن جميع اللاعبين لديهم نفس المفهوم.

هذا ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة ظهر غدٍ بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.