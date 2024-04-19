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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من وإلى سوق الهنا.. ضواحى بورسعيد تشغيل خط للمينى باص وسيارات سرفيس

رئيس ضواحى بورسعيد
رئيس ضواحى بورسعيد قريبا تشغيل مخبز لبيع الخبز بسوق الهنا

أكدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  تم البدء في تشغيل خط للمينى باص وسيارات السرفيس لنقل المواطنين من والى سوق الهنا الحضاري بمنطقه خديجه ب بالتنسيق مع إدارة السرفيس بالمحافظة للتيسير على المواطنين وذلك في إطار التيسير على المواطنين

رئيس ضواحى بورسعيد قريبا تشغيل مخبز لبيع الخبز بسوق الهنا

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وأوضحت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد أن يتم تشغيل المينى باص على فترتين من الساعة ال 9 ص وحتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ومن الساعه ال  4 حتى الساعه ال 9 مساءا لنقل المواطنين الراغبين في الوصول إلى السوق عن طريق خط منطقة خديجه الذى يبدأ من داخل حى الزهور من أمام (فرن البط) وحتى منطقة السيدة خديجة

وأشارت رئيس حى  الضواحى فى بورسعيد إلى أنه سيتم تشغيل مخبز لبيع الخبز داخل السوق خلال الأيام القليلة القادمة وذلك لاستكمال توفير كافة الخدمات للمواطنين داخل السوق

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وكان سوق الهنا الحضاري بمنطقه خديجه ب قد شهد صباح اليوم الخميس إقبالا كبيرا من المواطنين حيث استمر إقبال وتوافد المواطنين عليه من المنطقة والمناطق المجاورة للسوق بعد افتتاحه رسميا والذى يعد من أحدث المشروعات الخدمية بالمحافظة

وأكد عدد من زائرى السوق أن السوق يعد نقلة نوعية وحضارية في حياه سكان المنطقة والمناطق المجاورة بعد بدء تشغيل السوق وتوفير كافة مستلزمات المواطنين بداخله من خضروات ولحوم وأسماك ودواجن وكافة احتياجات المواطنين كما أشاد الجميع بما لمسوه في السوق الجديد من طفرة في مستوى الخدمات وتوافر لكافة أنواع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى إلى جانب التصميم الحضاري للسوق الذي يوفر النظام وعدم التكدس بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى للسوق
وأشاد المواطنون بجهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على اعطاءه التعليمات بتطوير السوق وتطوير منطقة خديجه ككل بما أدى إلى إحداث نقلة حضارية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة

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