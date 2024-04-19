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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس المتهمين بقت.ل مصور فوتوغرافي بالغردقة وإخفاء جثته داخل كرتونة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرّرت نيابة الغردقة حبس المتهمين بقتل مصور فوتوغرافي بالغردقة ٤ أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

 

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر أنه تم القاء القبض المتهمين بقتل شاب في مدينة الغردقة، وإلقاء جثته بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الشيخ شحات بعد تلقي اللواء محيي سلامة- مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثةشاب في العقد الثالث من العمر، داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، حيث تم تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى مصطفى عبيد، من محافظة قنا، متغيب منذ يومين، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمان لأهله وذويه، لإنهاء إجراءات الدفن وبالبحث والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية، من التوصل إلى مرتكبي الواقعة وإلقاء القبض عليهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

كانت نيابة الغردقة قد صرحت بدفن جثة شاب بعد أن تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من التعرف على بياناته بعد حادث العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر عليها ملقاة بأحد شوارع الغردقة وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الأمنية حول ملابسات واسباب الحادث وكشف غموض الحاد، وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب يدعى “مصطفى ع” وببلغ من العمر 27 عاما ويعمل مصورا فوتوغرافيا، وتبين أنه من احدي قري محافظة قنا، وأسرته حررت محضرًا باختفائه منذ يومين. فيما يتم تكثيف الجهود الأمنية لبيان اسباب وملابسات الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد عثرت على جثة لشاب في العقد الثالث داخل كرتونة بأحد شوارع الغردقة، وتم إخطار النيابة التي انتقلت للمعاينة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة، وتقرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وبيانات الجثة وتكثيف الجهود الأمنية حول ملابسات وأسباب الحادث.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر مصور فوتوغرافي بالغردقة

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