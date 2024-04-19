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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

وسجل  في بنوك (الأهلي المصري، مصر) نحو 12.87جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع. 


وجاء سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالي:


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
12.87 جنيه للشراء.

12.90  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
12.87 جنيه للشراء.

12.90  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
12.85  جنيه للشراء.

12.90  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
12.81 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة
12.80 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
12.82 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

الريال السعودى البنك الاهلي بنك مصر بنك الاسكندرية بنك البركة

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