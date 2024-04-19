تأثيرك باقي للأبد | مصطفى شعبان بنعى صلاح السعدني بـ منشور مؤثر

حرص الفنان مصطفى شعبان، على نعى الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عاما.

ونشر مصطفى شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، صور لـ صلاح السعدني وعلق عليها كاتبا: "‏‎صلاح_السعدني إنا لله وإنا اليه راجعون رحلت و لكن اعمالك و تأثيرك باقيا أبدا ، اللهم اغفر له و ارحمه و ادخله فسيح جنانك".

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء". تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة"