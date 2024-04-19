إجراءات انتقامية.. موسكو تهدد الغرب في حالة مصادرة الأصول الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 إن الجانب الروسي سيكون له الحق في الرد إذا صادرت الدول الغربية أصول موسكو.

وأكدت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية أن تجميد الأصول ومحاولات الاستيلاء عليها هي إجراءات غير قانونية تنتهك أهم مبادئ وقواعد القانون الدولي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا: "في حالة مصادرة الأصول، سنسترشد بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، الذي ينص على الحق غير القابل للتصرف في اتخاذ إجراءات انتقامية".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع هذا العام استثمار ما بين 2.5 إلى 3 مليارات يورو في المساعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية من دخل الأصول الروسية المجمدة.