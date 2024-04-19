مع السلامة يا عمدتنا.. صلاح عبد الله يودع صلاح السعدني بكلمات مؤثرة

نعي الفنان صلاح عبد الله، الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عاما.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على "إكس" رسالة ودع بها صديقه الراحل: "مع السلامة يا عمدتنا…في رعاية الله يا أستاذنا، حبيبي وحبيبكم كلكم صلاح السعدني.. قلبي معاك يا بني يا حبيبي أحمد السعدني".

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء". تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة".