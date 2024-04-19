وداعا أستاذنا الكبير.. نيكول سابا تنعى الفنان صلاح السعدني

نعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا.

ونشرت نيكول سابا، صورة، عبر حسابها على تطبيق “X”، جمعتها بالراحل صلاح السعدني، وعلقت عليها: “الله يرحمك يا أستاذنا الكبير، كان لي الشرف إني اشتغلت معاك، واتعرفت بإنسان وشخصية زيّ حضرتك، تعازيّ الحارة لأحمد، وللأسرة الكريمة ربنا يصبرهم”.

يذكر أن صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل 4 سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء".

وتميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة".