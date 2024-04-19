اندرايف تحتفل بالسائقين الفائزين في مسابقة العمرة

احتفلت اندرايف ، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، بالسائقين الفائزين في مسابقة شهر رمضان للعمرة والتي انطلقت في الـ 10 من شهر مارس واستمرت حتى الـ 9 من شهر أبريل الجاري من خلال تنظيم حفل توزيع جوائز بحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام.



عمرة مجانية شاملة الطيران والإقامة والتنقل لمدة هي الجائزة الكبرى التي حصل عليها الفائزين الخمسة في المسابقة وهم عمر وجدي فاروق، محمد كمال، زكي ابراهيم، محمد صلاح، محمد شعبان بعد تحقيقهم أكبر عدد من الرحلات خلال فترة المسابقة، كما منحت inDrive أيضًا للسائقين المشاركين في الفئات الأخرى من المسابقة قسائم شراء مختلفة.





توسيع نطاق المبادرات الداعمة لـ سائقي النقل الذكي في الشرق الأوسط:



نظمت اندرايف مصر مسابقة للسائقين في رمضان 2024 بعد النجاح الذي حققته المسابقة التي اطلقتها اندرايف العام الماضي في دولة المغرب للسائقين حيث فاز السائق الأكثر تحقيقا للرحلات بـ سيارة مجانية، وتلتزم الشركة بتوسيع دعمها لسائقي النقل الذكي بتقديم مسابقات مماثلة في باقي دول الشرق الأوسط.



وتهدف هذه النوعية من المسابقات إلى إبراز مدى تقدير الشركة للعمل الجاد والتفاني الذي أبداه السائقون المشاركون في المسابقة من خلال جوائز نقدية تعد موارد ذات قيمة تساهم في توفير احتياجات حياتهم اليومية، وايضاً توفير بيئة عمل داعمة لـ سائقيها وتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للسائقين والتي لا تقتصر على الربح وحده، بل تحمل هذه المبادرات معاني سامية وإنسانية





رؤية inDrive في عام 2024:



تتمثل رؤية إندرايف في إحداث تأثير ملموس على حياة الأشخاص في المجتمعات التي تعمل فيها، من خلال المبادرات التي تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المستخدمين والسائقين بدلاً من اتباع اتجاهات التسويق والحملات الإعلانية التي قد تكون متداولة لفترة معينة وتعتمد على الترند فقط دون ترك أي تأثير إيجابي للمجتمع أو الأشخاص.



إندرايف هي منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية ،وحقق تطبيق inDrive أكثر من 200 مليون عملية تحميل، حيث بات ثاني تطبيقات التنقل تحميلاً خلال عامي 2022 و 2023 ، بالإضافة إلى خدمات النقل الذكي، يوفر inDrive قائمة موسعة من الخدمات الحضرية، بما في ذلك النقل بين المدن،الشحن خدمات المختص للمساعدة في المهام المنزلية، وشحن للمستخدمين وقطاع الشركات.



تعمل خدمة inDrive في أكثر من 46 دولة، وهي تدعم المجتمعات المحلية من خلال نموذج التسعير من نظير إلى نظير وبرامج تمكين المجتمع، التي تساعد على تطوير التعليم والرياضة والفنون والعلوم والمساواة بين الجنسين والمبادرات الحيوية الأخرى.