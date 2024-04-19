عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنوثة راقية.. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بأناقتها

هدير مندور
هدير مندور

شاركت هدير مندور، زوجة نجم الأهلي عمرو السولية، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
وظهرت هدير في الصورة بإطلالة متميزة، واعتمدت على المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، غدًا السبت، في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على ستاد القاهرة.

IMG_٢٠٢٤٠٤١٩_١٧٣١٠١
IMG_٢٠٢٤٠٤١٩_١٧٣١٠١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة

التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان صلاح السعدني

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

هل ممكن يموت شخص بسبب الحسد؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار خطيرة.. تحذير من الإفراط في تناول فول الصويا

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

اتقتـ.لت وهي نايمة.. تيك توكر عراقية تثير ضجة بوفاتها

فيديو

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ