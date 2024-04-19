أنوثة راقية.. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بأناقتها

شاركت هدير مندور، زوجة نجم الأهلي عمرو السولية، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هدير في الصورة بإطلالة متميزة، واعتمدت على المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، غدًا السبت، في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على ستاد القاهرة.