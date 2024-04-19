بروتوكول بين الصحة وأوبترزم سبيكس لرعاية أطفال التوحد

وقعت وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، ومنظمة أوبترزم سبيكس، لرعاية الأطفال الذين يعانون التوحد، بروتوكول للتعاون بين الطرفين في العديد من المجالات المتعلقة بالتوحد والصحة النفسية.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة يرافقه الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الثالث للصحة النفسية الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومؤسسة (Autism Speaks)؛ وذلك بعنوان (التوحد خارطة الطريق: اكتشاف، تدخل، رعاية)، والذي يتناول اضطراب التوحد بكل أبعاده بدء من اكتشافه ثم التدخل والرعاية.