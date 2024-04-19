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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

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الصفدي لعبد اللهيان: لن نسمح لـ إيران وإسرائيل بخرق الأجواء الأردنية

ارشيفي
ارشيفي

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي، الجمعة، ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. 

ومجددا؛ أكد الصفدي أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بعد  الهجمة الإسرائيلية ضد إيران. 

وشدد على أن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.

وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني ضرورة عدم خرق أجوائه، مشيراً إلى أن الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل خرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران خرق أجوائه أيضاً.

وشدد الصفدي على أن التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيد عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود.

من جانبه؛ قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تحترم الأردن وحريصة على أمنه وعلى أمن المنطقة.

وكان الصفدي قال، في تغريدة على حسابه على منصة “X" اليوم، إن التصعيد الإقليمي خطر يجب منعه.

وأضاف: “ندين كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية.. يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة”.

وأكد الصفدي أن “هذه هي الأولوية الآن”، ولا يجب السماح بدفع انتباه العالم بعيداً عن العدوان الإسرائيلي على غزة وجهود وقفه فورياً.

وكان الصفدي التقى اللهيان على هامش اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك.

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