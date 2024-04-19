أبل تحذف تطبيقي «واتساب» و«Threads» من متجرها بالصين.. اعرف السبب

أزالت شركة “Apple” أبل الأمريكية، تطبيقي واتساب و"Threads" التابعان لشركة “ميتا”، من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، وذلك بعد أمر من هيئة مراقبة الإنترنت في البلاد، والذي أشار إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وحُظِرَ التطبيقين بالفعل في الصين ولم يتم استخدامهما على نطاق واسع، كما لا يمكن الوصول إليهما في الدولة إلا باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والتي يمكنها تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم شركة أبل لشبكة CNN الأمريكية "نحن ملتزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف".

وأضاف “أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بإزالة هذه التطبيقات من واجهة المتجر الصينية بناءً على مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

وصرح دنكان كلارك، رئيس مجلس إدارة شركة BDA China للاستشارات الاستثمارية لـ CNN إن إزالة التطبيقات من قبل شركة أبل تمثل "مزيدًا من المسافة بين عوالم التكنولوجيا المنفصلة بالفعل" في البلاد وخارجها.