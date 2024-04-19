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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أبل تحذف تطبيقي «واتساب» و«Threads» من متجرها بالصين.. اعرف السبب

أبل تحذف تطبيقي واتساب
أبل تحذف تطبيقي واتساب و Threads في الصين

أزالت شركة “Apple” أبل الأمريكية، تطبيقي واتساب و"Threads" التابعان لشركة “ميتا”، من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، وذلك بعد أمر من هيئة مراقبة الإنترنت في البلاد، والذي أشار إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وحُظِرَ التطبيقين بالفعل في الصين ولم يتم استخدامهما على نطاق واسع، كما لا يمكن الوصول إليهما في الدولة إلا باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والتي يمكنها تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم شركة أبل لشبكة CNN الأمريكية "نحن ملتزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف". 

وأضاف “أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بإزالة هذه التطبيقات من واجهة المتجر الصينية بناءً على مخاوف تتعلق بالأمن القومي”. 

وصرح دنكان كلارك، رئيس مجلس إدارة شركة BDA China للاستشارات الاستثمارية لـ CNN  إن إزالة التطبيقات من قبل شركة أبل تمثل "مزيدًا من المسافة بين عوالم التكنولوجيا المنفصلة بالفعل" في البلاد وخارجها.

Apple آبل واتساب Threads شركة ميتا هيئة مراقبة الإنترنت الصين الأمن القومي

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