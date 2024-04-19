قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال

أعلنت قناة "Canal 2 International" الكاميرونية عن نقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام غدًا السبت على ملعب مازيمبي.

أكدت القناة، التي تبث عبر القمر الصناعي EUTELSAT 16 والعديد من الأقمار، والناطقة باللغة الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" بث مباشر للمباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة 13:40 بتوقيت الكاميرون.

وتمتلك القناة 4 ترددات عبر 3 أقمار مختلفة، وهي كالتالي:

- القمر الصناعي Eutelsat 16A: التردد 10804 H، معامل التصحيح: 30000 2/3.

- القمر الصناعي Eutelsat 16A في أوروبا: التردد 21576 H، معامل التصحيح: 3674 ¾.

- القمر الصناعي SES 5: التردد 12341 H، معامل التصحيح: 27500 ¾.

- القمر الصناعي SES 4: التردد 11551 V.

وتُقام المباراة على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي في الكونغو الديمقراطية، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.