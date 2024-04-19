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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الأحد .. الغرف التجارية تبشر المواطنين بخفض سعر الخبز السياحى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم النجاح في خفض الأسعار إلى 22.5% بمتوسط انخفاض في كل الأسعار، مشيرا إلى أن ما يهم المواطن البسيط هي السلع الأساسية.

وأضاف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، أن الإنخفاض تجاوز الـ 27%، وهناك بعض السلع التي تخطت الـ 30%، موضحا أنه تم عقد أكثر من 50 اجتماعا بينها 10 بحضور رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف، وبحضور جميع المسؤولين، بهدف شعور المواطن بنتاج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه بداية من الأحد المقبل تم الاتفاق على خفض سعر الخبز السياحي من 30 لـ 45% حسب نوع الخبز.

 

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