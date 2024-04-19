عدوان إسرائيلي جديد علي سوريا .. وبيان هام لخارجية دمشق

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي اليوم علي سوريا يؤكد مجدداً الغطرسة الإسرائيلية وسياساتها الفاشية التي استهدفت سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها، واستقرار وسلامة دول المنطقة كافة لجرِّها إلى حربٍ إقليمية.

أدانت الخارجية السورية في بيان لها بأشدِّ العبارات هذا العدوان الإسرائيلي والاعتداءات التي سبقته على أراضيها.

كما طالبت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي بإدانته، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لوقف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني