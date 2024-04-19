سميرة أحمد : فريد الأطرش غنالي يابو ضحكة جنان .. فيديو

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إنها تمنت من الله أن تعمل في فيلم البنات والصيف مع عبد الحليم حافظ، موضحة أنها فوجئت بوحيد فريد وصلاح أبو سيف يقومان بالاتصال بها من أجل المشاركة في فيلم البنات والصيف وطلبوا تمثيل دور فتحية الشغالة في الفيلم.

وأضافت سميرة أحمد، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة” في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج: “قلت لهم إزاي يعني؟!، وليه معملش دور البطلة أمام عبد الحليم حافظ، ورفضت الدور وطلبوا مني الانتظار لحين قراءة رواية وسيناريو الفيلم للاختيار بعد ذلك، وتركوا الرواية وغادروا وقمت بقراءتها طوال الليل وخلصت السيناريو الساعة 6 صباحا واتصلت بهما وأبلغتهم بموافقتي على القيام بدور فتحية الشغالة حيث وجدت نفسي في الفيلم والدور وحبيت هذا الدور لأنه كان واقعي”.

وأوضحت أن فريد الأطرش قال لها في فيلم شاطئ الحب إن أغنية يا أبو ضحكة جنان قام بغنائها لها رغم أنه قام بغنائها للفنانة فاتن حمامة في أحد الأفلام، لافتة إلي أن شاطئ الحب من أحلى الأفلام التي قامت بتمثيلها حيث تم تمثيل جزء كبير منه في الفيوم وتم وضع صورة لأفيش الفيلم في أوبرج الفيوم حيث كان التصوير هناك.

وتابعت: "هذا العمل كان حلو مع الأستاذ بركات لأنه إنسان طيب وكريم وخدوم وفريد الاطرش كان يغني لي اغنية "قالتلي بكرة" في التليفون وكنت أنام أثناء الأغنية ويقوم فريد بسؤالي إيه رأيك في الأغنية فأقول له جميلة جدا وبالفعل تصبح جميلة جدا".

وكشفت سميرة أحمد، أنها كانت من الصديقات المقربات لفريد الاطرش حيث كان يعزمها على الغداء وكانت تذهب في صحبة يوسف عوف، وليلى فوزي وأحمد فؤاد حسن هناك.

